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Снег и потепление: Синоптики рассказали о погоде на сегодня
27.12.2018 08:49
В четверг, 27 декабря, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха днем до +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в западных областях ожидается выпадение снега с дождем, температура воздуха днем 0...+5 градусов. На востоке страны также выпадет снег, дневная температура воздуха 0...-2 градуса.
В центральном регионе без осадков, днем столбики термометра покажут -2...+1 градус.
На юге осадки в виде дождя и снега пройдут в Николаевской и Херсонской областях, дневная температура воздуха 0...+5 градусов. На севере страны в этот день без осадков, температура воздуха днем -3...+1 градус.
В Киеве в этот день без осадков, дневная температура -1...+1.
Теги: Украина, Донбасс, снег, потепление, прогноз погоды
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