Как получить компенсацию за некачественную коммуналку: украинцам объяснили нюансы

28.12.2018 21:00

С 1 мая 2019 года украинцы смогут получить компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги, пишет Политека.

Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

Кабинет министров на заседании 27 декабря утвердил форму жалобы на качество коммунальных услуг и механизм ее проверки. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 мая 2019 года.

«Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвод, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом», — уточнил Зубко.

Для получения компенсации потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества ЖК-услуг.

Источник: https://from-ua.com