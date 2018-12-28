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Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала
В Новый год многие начинают верить в чудо. Это именно то волшебно время, когда можно исполнить желания и привлечь богатство. Передает Clutch.
1. Обряд для изобилия, счастья и любви
Этот обряд нужно начинать проводить в ночь, что предшествует Новому году. В декабре 2018 года такая ночь припадает на 28-ое число.
Вам понадобится лист бумаги, красный маркер, свеча, кусочек черного хлеба, кубик сахара, денежная купюра и красная роза.
В полночь зажгите свечу, возьми лист бумаги и маркер. Представьте, что маркер - это волшебная палочка и запишите на листе свои главные желания. Записи должны быть без частички "не" и в настоящем времени.
Теперь тебе нужно прочесть их вслух и представить, что они исполнились. После чего скажи: "Так тому и быть. Благодарю тебя, Вселенная!" и запиши эта фразу ниже на листе.
Положи на лист свои обереги — хлеб, кубик сахара и розу. Сверни лист, запечатай восковой свечей и положи под подушку.
Спи с этим свертком до Новогодней ночи, а 1-го января достань и положи на самое высокое место в доме. В течение года твоя жизнь измениться к лучшему.
2. Елка для исполнения желаний
Украшать елку тоже можно с пользой. Соберитесь всей семье и пусть каждый составит список желаний. Выберите одно, которое привлечет в дом изобилие и счастье.
Каждый из членов семьи должен, надевая игрушку, проговаривать в голову свое желание и представлять, что оно уже исполнено. Когда останется только надеть звезду на верхушку, все вместе произнесите вслух главное желание.
Перед зажжением гирлянды нужно всем вместе сказать "Огоньки загораются — желания исполняются!" и повтроить эту формулу 26 раз.
3. Заговор на деньги в новом году
Когда ты впервые в новом году пойдешь в магазин и получишь на сдачу монеты, сохрани их. Дождись новолуния и положи их в глиняный горшочек, а потом поставь на поддоконник и произнеси:
"Как месяц на небе ночном растет, так и денежки мои будут расти. Как месяц в небе ночном прибывает, так и денежки в карманах моих прибывать будут. Аминь".
Каждую ночь в течение всего периода растущей луны в полночь тебе нужно подходить к горшочку, класть туда монету и повторять этот заговор. В полнолуние закопай горшочек во дворе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, приметы, богатство, ритуал
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