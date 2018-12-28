Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала

28.12.2018 13:27

В Новый год многие начинают верить в чудо. Это именно то волшебно время, когда можно исполнить желания и привлечь богатство. Передает Clutch.

1. Обряд для изобилия, счастья и любви

Этот обряд нужно начинать проводить в ночь, что предшествует Новому году. В декабре 2018 года такая ночь припадает на 28-ое число.

Вам понадобится лист бумаги, красный маркер, свеча, кусочек черного хлеба, кубик сахара, денежная купюра и красная роза.

В полночь зажгите свечу, возьми лист бумаги и маркер. Представьте, что маркер - это волшебная палочка и запишите на листе свои главные желания. Записи должны быть без частички "не" и в настоящем времени.

Теперь тебе нужно прочесть их вслух и представить, что они исполнились. После чего скажи: "Так тому и быть. Благодарю тебя, Вселенная!" и запиши эта фразу ниже на листе.

Положи на лист свои обереги — хлеб, кубик сахара и розу. Сверни лист, запечатай восковой свечей и положи под подушку.

Спи с этим свертком до Новогодней ночи, а 1-го января достань и положи на самое высокое место в доме. В течение года твоя жизнь измениться к лучшему.

2. Елка для исполнения желаний

Украшать елку тоже можно с пользой. Соберитесь всей семье и пусть каждый составит список желаний. Выберите одно, которое привлечет в дом изобилие и счастье.

Каждый из членов семьи должен, надевая игрушку, проговаривать в голову свое желание и представлять, что оно уже исполнено. Когда останется только надеть звезду на верхушку, все вместе произнесите вслух главное желание.

Перед зажжением гирлянды нужно всем вместе сказать "Огоньки загораются — желания исполняются!" и повтроить эту формулу 26 раз.

3. Заговор на деньги в новом году

Когда ты впервые в новом году пойдешь в магазин и получишь на сдачу монеты, сохрани их. Дождись новолуния и положи их в глиняный горшочек, а потом поставь на поддоконник и произнеси:

"Как месяц на небе ночном растет, так и денежки мои будут расти. Как месяц в небе ночном прибывает, так и денежки в карманах моих прибывать будут. Аминь".

Каждую ночь в течение всего периода растущей луны в полночь тебе нужно подходить к горшочку, класть туда монету и повторять этот заговор. В полнолуние закопай горшочек во дворе.

Источник: https://from-ua.com