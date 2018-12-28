Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты

28.12.2018 17:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты

Украинский мобильный оператор Киевстар отказывается от старых тарифных планов. С 15 января по 15 февраля 2019 года перестанут работать 13 пакетов, которые вводились 5 и более лет назад.

У людей есть больше двух недель, чтобы подобрать себе новый тариф. Информация о закрытии старых пакетов рассылается людям в виде смс-сообщений. По отдельным, старым архивным тарифам, где обслуживается мало абонентов, специалисты call-центра обзванивают людей, пишет UBR.ua.

«В связи с прекращением действия некоторых старых тарифных планов, группе абонентов было предложено выбрать и самостоятельно перейти на любой другой действующий тариф Киевстар. Только в том случае, если абонент не сделает свой выбор самостоятельно, компания предложит ему обслуживание в тарифном плане, с учетом использования услуг мобильной связи по его номеру», — заверила UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.

Список тарифов, которые пойдут «под нож»:

  1. XXL;
  2. Базовий;
  3. Безлім + Київстар;
  4. Класичний;
  5. Комфорт;
  6. Ультра Комфорт;
  7. Вільний Київстар 35;
  8. Вільний смартфон;
  9. Би29;
  10. 5+0 Новий!;
  11. Вільний Київстар;
  12. Комфорт+;
  13. Київстар 3G онлайн 2017
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, Киевстар, тарифные ставки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх