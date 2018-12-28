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Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты
Украинский мобильный оператор Киевстар отказывается от старых тарифных планов. С 15 января по 15 февраля 2019 года перестанут работать 13 пакетов, которые вводились 5 и более лет назад.
У людей есть больше двух недель, чтобы подобрать себе новый тариф. Информация о закрытии старых пакетов рассылается людям в виде смс-сообщений. По отдельным, старым архивным тарифам, где обслуживается мало абонентов, специалисты call-центра обзванивают людей, пишет UBR.ua.
«В связи с прекращением действия некоторых старых тарифных планов, группе абонентов было предложено выбрать и самостоятельно перейти на любой другой действующий тариф Киевстар. Только в том случае, если абонент не сделает свой выбор самостоятельно, компания предложит ему обслуживание в тарифном плане, с учетом использования услуг мобильной связи по его номеру», — заверила UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.
Список тарифов, которые пойдут «под нож»:
- XXL;
- Базовий;
- Безлім + Київстар;
- Класичний;
- Комфорт;
- Ультра Комфорт;
- Вільний Київстар 35;
- Вільний смартфон;
- Би29;
- 5+0 Новий!;
- Вільний Київстар;
- Комфорт+;
- Київстар 3G онлайн 2017
Теги: Донбасс, Киевстар, тарифные ставки
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