В Министерстве социальной политики рассказали о главных моментах в монетизации субсидий и льгот, сообщает пресс-служба Кабмина.

Повторная подача документов

Заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление соцзащиты населения, а также разрешение на обработку персональных данных необходимо подать всем получателям льгот и субсидий в мае.

«В Ощадбанк идти не нужно. Правительство максимально автоматизировало процесс монетизации, чтобы основная нагрузка легла на управления социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг», — сказано в сообщении.

Если вы обратитесь за госпомощью впервые в 2019 году, необходимости обновлять документы в мае не будет.

Самостоятельное открытие счета в Ощадбанке

После обработки заявления на монетизацию на каждого субсидианта автоматически будет открыт личный аккаунт в банке, где будет отображаться госпомощь в денежной форме.

«Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду», — уточнили в сообщении.

Получателей льгот и субсидий Ощадбанк каждый месяц будет информировать о состоянии их счета (поступление средств от государства, их использование и остаток) при помощи СМС-сообщений.

Отмечается, что по окончанию отопительного сезона, все сэкономленные средства перечислят на личные счета получателей (их Ощадбанк откроет автоматически и обращаться в него дополнительно не надо).

Процесс оплаты коммуналки

Оплата будет происходить автоматически. Каждый месяц поставщики комуслуг буду формировать платежку получателя госпомощи для Ощадбанка, а банк в свою очередь будет перечислять им средства.

СМС-сообщениями банк будет уведомлять субсидианта о переводе субсидии и о том, сколько необходимо заплатить за коммунальные услуги.

В Личном кабинете получатели госпомощи смогут отследить информацию о размере начисленной субсидии, перечень комуслуг, оплаченных за счет нее и остаток средств.

Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Ощадбанка по телефону: 0 800 210 800.

Получение средств не на руки, а на счет в банке

Если раздать средства на руки всем украинцам, получающим госпомощь, в стране может возникнуть гиперинфляция и кризис коммунальных неплатежей.

За обслуживание персональных счетов Ощадбанк не будет брать никаких комиссий.

Источник: from-ua.com