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На Луганщине может появиться общежитие для переселенцев
В пгт. Белокуракино (Луганская обл.) планируют реконструировать общежитие для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказала, представляя Перспективный план развития Белокуракинской ОТГ, заведующая сектором по вопросам социально-экономического развития Белокуракинского поселкового совета Елена Трубачева, сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
По словам Трубачевой, в перспективный план внесен проект реконструкции общежития по ул. Историческая, 85-г, его стоимость составляет 8,85 млн грн. Срок реализации – 2019-2020 гг.
Так, в результате жилье смогут получить переселенцы и сотрудники учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры и других отраслей). «Благодаря решению жилищной проблемы, будут созданы надлежащие условия для интеграции временно перемещенных лиц в жизни местной громады. Предоставление жилья временно перемещенным лицам позволит обеспечить специалистов для социальной сферы района. Проект также окажет положительное влияние на экономику региона через создание дополнительного спроса на услуги и работы в сфере строительства и поставки материалов», – сообщила заведующая сектором по вопросам социально-экономического развития.
Отмечается, что Перспективный план развития Белокуракинской ОТГ вынесен на общественное обсуждение и является частью Перспективного плана развития Луганской области на 2019-2021 годы.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, общежитие, переселенцы
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