Оккупанты оградили Крым забором

28.12.2018 11:45

Россия на севере аннексированного Крыма на границе с материковой Украиной построила заграждение. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ, передает NEWSONE.

Разработка проекта началась еще три года назад, а сейчас комплекс уже ввели в эксплуатацию.

По информации источника журналистов, рубеж инженерно-технических сооружений протяженностью 60 километров находится в районе Перекопского перешейка. Сооружения состоят из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков различного типа действия.

Сигнализационные комплексы оснащены вибрационными датчиками и радиолучевыми датчиками. Первые передают информацию в виде сигнала тревоги, вторые включают видеокамеры с возможностью ночного видения.

Как сообщалось ранее, в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Документ четко определяет, как правильно называть Крым во всех документах ООН

Источник: from-ua.com