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ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс
28.12.2018 15:35
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольные территории Донбасса шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.
Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Госпогранслужба.
«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало шесть грузовиков с товарами медицинского назначения и строительными материалами», – говорится в сообщении.
В целом пограничники оформили груз общей массой более 92 тонн.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, ООН, гуманитарная помощь
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