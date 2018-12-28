Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году

28.12.2018 20:30

Всем нам хочется знать свое будущее. Астрологи составляют точные прогнозы, описывая людям их жизнь в будущем. Согласитесь, это очень интересно. С помощью правильного гороскопа вы сможете заранее спланировать или отменить важные дела, будете знать, стоит ли вам идти к своей цели далее, узнаете, что изменится в вашей жизни, пишет ofigeno.

Овен

Вас ждет очень много судьбоносных встреч и ярких событий! Вы можете получить хорошую должность, повысить свое материальное положение. А также скопить сумму на крупную покупку. Холостым Овнам удастся обрести свою любовь, а вот семейным рекомендовано больше держать себя в руках и не срываться на любимого человека. Откажитесь от экстремальных видов спорта и берегите свой желудок.

Телец

Благоприятный во всех отношениях год: любимая работа, достаток, друзья, с которыми звезды рекомендуют отдохнуть на курорте. Несмотря на большую занятость на работе, вам стоит не забывать проводить время со своей семьей. Одинокие Тельцы смогут найти любимого человека. Только не нужно будет много анализировать, и решать, тот ли это человек, с которым можно провести остаток жизни. Так вы попросту упустите свою любовь. У семейных Тельцов все отлично, их может даже ждать пополнение в семье в будущем году. Рекомендовано укрепить свое здоровье занятиями спортом, а вот курить лучше бросить!

Близнецы

У Близнецов все стабильно и на среднем уровне. Денежный достаток неплохой, конечно, не миллионы, но нуждаться вы не будете. Возможно, вы даже сможете продвинуться по карьерной лестнице, но придется много работать. Поменьше нервничайте и не переутомляйтесь, иначе это очень плохо отразится на вашем здоровье. Чаще проводите семейные вечера в семье. Звезды рекомендуют в новом году поменьше рассказывать окружающим о своих планах и не заводить романов на стороне, в особенности, если вы находитесь в отношениях. Все это может очень плохо закончиться!

Рак

Вас ждет много забот и хлопот в новом году, не опускайте руки, не ленитесь, тогда вы сможете получить хорошие результаты. Если вы все еще не встретили свою вторую половинку, то пора немного стать общительнее и проявлять инициативу. В году Кабана вы сможете встретить свою любовь! Больше двигайтесь, занимайтесь спортом, и со здоровьем будет все отлично!

Лев

В предстоящем году Львам стоит больше внимания уделять своему здоровью, в особенности суставам и позвоночнику. Вас ждет много работы, но не забывайте что нужно отдыхать и чаще бывать с семьей. К середине года многих Львов ждет судьбоносная встреча. Вы можете найти свою любовь! Также возможен переезд в другой город. Если Лев давно мечтает о ребенке, то к концу году его может ждать приятный сюрприз.

Дева

В новом году вам стоит четко анализировать свое прошлое и ошибки, прежде чем приступать к делам и работе. Только тогда вас будет ждать и успех, и финансовое благополучие. Многим Девам звезды сулят роман, причем на работе, который может перерасти в крепкие отношения и создание семьи. Займитесь своим иммунитетом, его нужно срочно укреплять, иначе вы рискуете весь год проваляться в больницах!

Весы

Весы смогут повысить свой доход в году Свиньи. А также получить возможность пополнить свои знания, и поднять уровень квалификации. Будьте вежливее к окружающим, чаще отдыхайте с семьей. Укрепляйте здоровье закаливанием и спортом, тогда точно не будете болеть. Звезды предвещают одиноким Весам встречу второй половинки и даже свадьбу.

Скорпион

Вас ждут яркие перемены, нужно только бороться и идти к своим целям. Не планируйте крупных дел на весну – сорвутся, а вот летом у вас все получится! Скорпионам стоит задуматься в новом году о расширении жилья, свадьбе с любимым человеком и рождении малыша. Одинокие представители этого знака смогут встретить свою настоящую любовь! Вам только нужно быть терпимее к людям и не срываться на них попусту. Правильно питайтесь, больше двигайтесь и улыбайтесь – тогда болезни обойдут вас стороной.

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Стрелец

Хватит вспоминать прошлое, пора жить настоящим. Многие Стрельцы в будущем году смогут построить свою личную жизнь. Семейные смогут родить малыша. Только рождение ребенка может сильно подкосить денежное положение, поэтому придется много работать. К середине года ваше положение выровняется, и вы даже сможете купить жилье. Вам стоит беречь свои нервы, и лучше пропить курс успокоительных препаратов.

Козерог

В новом году вы сможете и жилье купить, и ремонт сделать, и к морю поехать! Вас ждет повышение по карьерной лестнице и, соответственно, улучшение материального положения. Отличный год и в плане личной жизни. Одинокие Козероги найдут свою любовь, а у семейных ожидается тихая спокойная жизнь со второй половинкой. Кушайте полезную еду и не перекусывайте на ходу, иначе можете получить язву!

Водолей

Водолеям придется много стараться, чтобы Свинка была к ним благосклонна, потому что в новом году ожидаются проблемы с финансами и в любви. Будьте мягче к окружающим и спрячьте свой эгоизм куда-нибудь подальше. Вам звезды не сулят проблем со здоровьем, а вот пищу рекомендовано употреблять разнообразную, добавив в свой рацион мясо и рыбу.

Рыбы

Весь год вы будете в работе, стараясь поднять свое материальное положение. Одни рыбы будут упорно двигаться к намеченной цели, другие будут прожигать свою жизнь. Одиноким Рыбам придется проявлять инициативу, чтобы познакомиться со второй половинкой, а семейным нужно начать проявлять заботу и теплоту к любимому человеку. Займитесь своим иммунитетом и поменьше нервничайте!

Источник: https://from-ua.com