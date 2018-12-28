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Пенсии в Украине: названы даты трех ближайших индексаций

28.12.2018 22:48
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Пенсии в Украине: названы даты трех ближайших индексаций

В следующим году выплаты для украинских пенсионеров возрастут три раза. Повышения пенсий запланированы на три даты - 1 марта, 1 июля и 1 декабря. Все три индексации заложены в госбюджет и будут выполнены в любом случае.

Об этом сообщила эксперт по пенсионной реформе Галина Третьякова, передают Подробности.

Стоит отметить, что в декабре текущего года украинские пенсионеры не получат выплаты за два месяца - декабрь и январь - как это было в прошлом, 2017 году. Она отметила, что средняя пенсия в Украине очень маленькая, но выразила уверенность, что этот факт в правительстве понимают.

Эксперт говорит, что в 2019 году размер пенсионных выплат в Украине изменится три раза.

Первая масштабная индексация пенсий произойдет 1 марта следующего года.

Следующее повышение ожидается с 1 июля. Тогда в Украине поднимут уровень прожиточного минимума. Его повышение увеличит размер минимальных выплат для украинских пенсионеров.

Как отмечается, третье повышение пенсий запланировано на 1 декабря 2019 года. Все три индексации прописаны в госбюджете и не могут быть отменены.



Теги: Украина, Донбасс, индексация, пенсии
 
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