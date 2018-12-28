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Предновогодняя погода: синоптики рассказали об обильных осадках
В ближайшие выходные в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя, на дорогах сохранится гололедица. Как информирует replyua.net, 29 декабря, в субботу, на всей территории Украины ожидается небольшой снег, на юге и западе страны в дневные часы синоптики прогнозируют дождь.
30 декабря, в воскресенье, в Киевской, Винницкой, Житомирской областях пройдет мокрый снег, в западных регионах ожидается дождь и умеренный снег. В остальных областях синоптики не прогнозируют осадки. На дорогах будет скользко. В ночные часы на западе ожидается около 0 градусов, в Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях в ночные часы столбик термометра будет опускаться до 12 градусов мороза, в ночь на 31 декабря похолодает до 15 градусов ниже нуля. При этом 30 декабря в дневные часы будет от 4 до 9 градусов мороза.
В остальных регионах в ночные часы будет 1-6 градусов со знаком минус, днем около 0 градусов. 31 декабря, в понедельник, в западных областях пройдет снег, местами с дождём, в остальных областях синоптики прогнозируют небольшой снег. На юге будет около 0 градусов в течение суток, в остальных регионах от 1 до 7 градусов со знаком минус.
Теги: Донбасс, погода, новый год, осадки
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