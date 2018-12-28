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В Украине изменятся условия поступления в вузы
В Украине начали действовать новые условия вступления в высшие учебные заведения на 2019 год. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Выпускников ждут изменения в творческих конкурсах, льготах и проходных баллах. Так, для поступления на медицинское, фармацевтическое и ветеринарное направления будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов. Сертификаты по английскому, французскому, немецкому и испанскому языков принимают только 2018 и 2019 годов.
В Министерстве образования с 2019 года изменили сроки проведения творческих конкурсов. Их проведут с 1 до 10 июля — до начала подачи заявлений. Также предусмотрена вторая сессия творческих конкурсов для контрактников, который проведут с 11 до 22 июля.
Нет никаких изменений в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра. На бюджет — максимум семь заявлений на четыре специальности. На контракт количество заявлений не ограничивается.
С 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические ВУЗы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Это качается абитуриентов, которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет.
Также с нового года будет расширена практика минимального количества баллов для поступления. Это касается специальностей «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармация, промышленная фармация». Необходимо иметь конкурсный балл не менее 130, чтобы подать на них заявление.
Расширится система льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС.
В ведомстве сообщили, что регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинается 1 июля. Прием заявлений и документов начинается 10 июля. Вступительная кампания для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, заканчивается 16 июля в 18:00. Для тех, кто поступает на основе сертификатов, вступительная кампания заканчивается 22 июля.
При поступлении на магистратуру будет расширен перечень специальностей, на которые надо сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. Добавятся новые специальности Музееведение, памятниковедение, Менеджмент социокультурной деятельности, Информационная, библиотечное и архивное дело, все специальности отраслей знаний Богословие, Социальные и поведенческие науки, Управление и администрирование, Информационные технологии, Публичное управление и администрирование.
Также установлен минимальный порог на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Чтобы участвовать в конкурсе необходимо не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.
Основная вступительная кампания будет проведена в более компактные сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, поступление, ВУЗ
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