В военчасти произошел взрыв: первые детали чрезвычайного происшествия

28.12.2018 12:15

В одной из военчастей, подконтрольной оперативному командованию «Юг», произошло чрезвычайное происшествие. Как передает replyua.net, в котельной воинской части разорвался котел.

Обломки стали причиной тяжелой травмы находившегося поблизости солдата-срочника. 20-летний военнослужащий получил ожоги и многочисленные травмы. В настоящий момент состояние пострадавшего врачи характеризуют как тяжелое.



Военнослужащий был госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Южного региона. Родителям срочника сообщили о ЧП. На месте аварии ведутся следственные действия. В связи с данным фактом сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, началось проведение следственных действий.



Напомним, в подчинение оперативного командования «Юг» входят воинские части в Николаевской, Одесской, Херсонской, Винницкой и Кировоградской областях.

Источник: https://replyua.net