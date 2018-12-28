Запрет снят: мужчины из РФ всех возрастов снова могут свободно ездить в Украину

28.12.2018 20:45

Вместе с военным положением был снят и запрет на посещение Украины мужчинами из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

О снятии запрета, который ранее привел Кремль в бешенство, рассказал "Гордону" пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, передает "Диалог.UA". На днях в Украине закончилось действие военного положения, которое длилось в стране месяц в связи с высокой вероятностью полномасштабного вторжения войск РФ. Все это время в Украину был запрещен въезд граждан мужского пола страны-агрессора в возрасте от 16 до 60 лет.

Поговаривали, что данный запрет будет продлен и после прекращения военного положения, но Киев принял другое решение. "Запрет на въезд мужчинам из РФ снят", - заверил Слободян.

Он отметил, что пограничники будут уделять повышенное внимание к въезжающим в Украину российским мужчинам, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Представитель ГПСУ также сообщил, что в страну будут пускать только тех россиян, которые имеют уважительную причину приехать в нашу страну и не нарушали украинское законодательство, например, посещением оккупированного Крыма в обход украинских пунктов пропуска.



Источник: www.dialog.ua