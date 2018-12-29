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"Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра"
В террористической "ДНР" председателем "правительства" является некое секретное лицо, которого не показывают гражданам. О странностях в руководстве "республики" рассказал в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA". Казанский обратил внимание на "темную лошадку" среди ставленников Кремля в "ДНР". Речь об Александре Евгеньевиче Ананченко, возглавляющем "правительство" террористической "республики". Журналисту не удалось обнаружить никакой о нем информации, включая качественное фото.
"На официальном сайте "совета министров ДНР" нет фотографии "премьер-министра" Ананченко. Человек без лица. Ни одного сюжета по ТВ про него нет. Секретный "премьер-министр"", - отметил Казанский, уточнив, что, по мнению оккупантов, по всей видимости, "холопам не положено знать смотрящего".
Подписчики с ним согласились, выразив уверенность, что Ананченко явно московский, раз его так хорошо прячут. Но были и другие версии. "Ему в Украину нужно за пенсией ездить, отнеситесь с пониманием", - отметил один из комментаторов.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, председатель, ДНР
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