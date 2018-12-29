Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Аваков назвал плюсы от военного положения

29.12.2018 18:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Аваков назвал плюсы от военного положения

Военное положение позволило провести хорошие тактические учения, однако, это не был полноценный тренинг. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, отвечая на вопрос о пользе введения военного положения в стране, Аваков отметил:

«Реальный плюс — это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано».

Глава МВД отметил, что за это время отработан четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что были проведены масштабные штабные учения по переводу Единой государственной системы гражданской обороны из режима функционирования в мирное время в режим чрезвычайного положения и большие учения всех подразделений МВД с отработкой всех возможных чрезвычайных ситуаций. Аваков уточнил:

«Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военным властям. В целом это был суррогат военного положения».

 Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, военное положение, Аваков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх