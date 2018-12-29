- Россия вводит запрет на товары из Украины15:15
- Ванга предсказывала большие беды главным врагам России15:00
- В Украине продлили ликвидацию двух банков14:31
- Над заключенным Сущенко издеваются тюремщики14:14
- Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонационального Украину»14:00
- Пушилину дали полтора года, а потом его ждет судьба Захарченко, – эксперт13:45
- "Оккупанты снова доказали, что Крым не их", - в Украине рассказали об истинных целях новой стены Кремля 13:30
- Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов13:15
- В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья13:00
- Митрополит Епифаний назвал дату предоставления Томоса12:00
Аваков рассказал, как МВД усилит морские границы Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что министерство в 2019 году предложит Кабинету Министров Украины проект для производства 20 катеров для усиления охраны морских границ Украины совместно с французской компанией, передает replyua.netсо ссылкой на "Интерфакс-Украина". Он также добавил, что в планах МВД полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ.
"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет. Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - заявил глава МВД.
Ранее Ирина Луценко - представительница президента Украины в Верховной Раде объяснила, какие изменения произошли со времен введения военного положения в Украине. В частности, она сказала, что военные силы приведены в боевую готовность, доукомплектованы более 100-мя единицами вооруженной техники и имеют доукомплектоваться еще 200-ю единицами . Состоялась передислокация войск, боевое сплочение бригад и батальонов территориальной обороны. Уточнился и утвердился мобилизационный план, усилена охрана государственной границы, объектов критической инфраструктуры, государственной тайны. Увеличено количество блокпостов.
Теги: Украина, Донбасс, граница, МВД, Аваков
- Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль
- В МВД назвали ключевую задачу пограничников в освобождении Донбасса
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- В аэропортах Донецка, Львова и "Жулянах" установят биометрические сканеры
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил
- Заместитель Авакова получил ранения в результате беспорядков у Рады
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- Аваков рассказал, как МВД усилит морские границы Украины15:30
- Россия вводит запрет на товары из Украины15:15
- Ванга предсказывала большие беды главным врагам России15:00
- Террористы в Египте взорвали автобус с туристами14:44
- В Украине продлили ликвидацию двух банков14:31
- Над заключенным Сущенко издеваются тюремщики14:14
- Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонационального Украину»14:00
- Пушилину дали полтора года, а потом его ждет судьба Захарченко, – эксперт13:45
- "Оккупанты снова доказали, что Крым не их", - в Украине рассказали об истинных целях новой стены Кремля 13:30
- Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов13:15
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку