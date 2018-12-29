Болгария сделала громкое заявление по ситуации в Керченском проливе

29.12.2018 16:14

От Румена Радева, президента Болгарии, прозвучал призыв к Европейскому Союзу. Как информирует replyua.net, глава государства просит Европу решать свои собственные проблемы и не вмешиваться в дела Украины, поскольку украинское руководство должно самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.

По мнению болгарского президента, Петр Порошенко пытается все вопросы решить с помощью ЕС. Ко всему прочему, Румен Радев заявил, что в Керченском проливе Россия поступила точно так же, как поступила бы любая другая страна. И обвинять российскую сторону в этой ситуации нет смысла.

По мнению Радева, Порошенко действует исключительно в собственных интересах, и он во что бы ни стало попытается сохранить власть, а Европе нужно задуматься о своей судьбе. Ведь у нее много своих проблем, а из-за Украины их становится еще больше. Напомним, что инцидент в Керченском проливе, после которого в Украине было введено военное положение, осудили многие страны, однако только Литва ввела санкции против России.