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Донецк и Луганск останутся без денег: российский оппозиционер озвучил прогноз по Донбассу

29.12.2018 16:30
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Донецк и Луганск останутся без денег: российский оппозиционер озвучил прогноз по Донбассу

Российская Федерация сворачивает собственный проект «Русский мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.

Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».

Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.

«Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.

При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.



Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, оппозиция
 
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