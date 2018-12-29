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Донецк и Луганск останутся без денег: российский оппозиционер озвучил прогноз по Донбассу
Российская Федерация сворачивает собственный проект «Русский мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.
Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».
Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.
«Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.
При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, оппозиция
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