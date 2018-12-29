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Меркель призвала Путина освободить украинских моряков: в Кремле огрызнулись
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить украинских моряков, захваченных в плен пограничниками РФ в Черном море.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позиция германской стороны была принята к сведению, передает Обозреватель со ссылкой на "Интерфакс".
"Сейчас моряки находятся под следствием. Все, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством. Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель в ходе вчерашнего телефонного разговора. Путин дал свои разъяснения", - сказал он.
На вопрос, оказывают ли подобные призывы какое-то влияние на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства".
До разговора канцлера с Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков.
Источник :https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Кремль, Меркель
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