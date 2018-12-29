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Митрополит Епифаний назвал дату предоставления Томоса
Процедура предоставления Томос об автокефалии Православной церкви Украины начнется 5 января. Об этом собщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Митрополит отметил, что процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Также, он объяснил, как будет проходить процедура:
«Впервые мы вместе, как предстоятель независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога -----прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января. А 6 января состоится личное богослужение — впервые двух предстоятелей патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви».
Епифаний добавил, что после торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви.
Источник : https://donpress.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, митрополит
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