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Мольфары предсказали, кто станет следующим президентом Украины
29.12.2018 07:15
Следующим президентом Украины, скорее всего, станет мужчина.
Такое мнение выразили карпатские мольфары журналистам ТСН. При этом во второй тур выборов в 2019 году выйдут мужчина и женщина, уверены предсказатели, передает Обозреватель.
Мольфарка Калина с Верховины, которая видит будущее при помощи карт, определила финалистов выборов, при этом в победителе не уверена. Она считает, что заживет страна лучше лишь в 2020 году.
"Выберем себе хорошего мужчину", — говорит о результатах выборов провидица Мария Данилюк.
Мольфарка Мария Ткаченко уверена, что в 2019 году выборы президента Украины выиграет мужчина с востока. По ее словам, уже через два года в стране будет мир.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
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