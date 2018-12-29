Последние новости раздела
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, минометы и гаубицы22:13
- На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных21:42
- Медведев пошел против Путина? Подозревают раскол власти в Кремле21:00
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным20:15
- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
29.12.2018 21:42
Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС
Бойовики за день, 29 декабря, 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.
"Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железный на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, военные, потери
Читайте также:
- Как военных в Краматорске с Пасхой поздравляли (ФОТО)
- В Минобороны посчитали количество погибших и раненых украинских воинов в этом году на Донбассе
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- На Луганщине в результате обстрела боевиков погибли 2 военных, ранен мирный житель
- На Донбассе находятся до 9 тысяч кадровых российских военных - Федичев
- Жители прифронтовой Красногоровки пожаловались в прокуратуру на бесчинства украинских военных
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, минометы и гаубицы22:13
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных21:42
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Последние вздохи народной республики21:16
- Медведев пошел против Путина? Подозревают раскол власти в Кремле21:00
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным20:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются