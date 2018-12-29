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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

29.12.2018 21:42
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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции ООС

Бойовики за день, 29 декабря, 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

При этом, как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе поселка Железный на Горловском направлении, а также в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Источник : https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, военные, потери
 
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