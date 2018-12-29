На Львовщине поезд на смерть сбил женщину

29.12.2018 16:01

Во Львовской области грузовой поезд наехал на 30-летнюю женщину, в результате чего, она умерла на месте, передает replyua.net о ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.



"В 23:20 на станции "Гребенив" грузовой поезд в составе 60 вагонов смертельно травмировал жительницу села Гребенив", - сообщили в департаменте. Все детали происшествия устанавливаются.



Ранее мы сообщали, что Полтавской области, недалеко от железнодорожной станции "Лубны" поезд на скорости сбил насмерть человека. "22 декабря около 23.00 на первой железнодорожном пути вблизи станции "Лубны"скоростной поезд с сообщением Харьков-Рахов совершил наезд на мужчину ", - говорится в сообщении. Ним оказался 31-летний житель города Лубны, который находился на путях возле одного из домов. Он погиб на месте происшествия, так как полученные травмы были не совместимы с жизнью.