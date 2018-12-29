Над заключенным Сущенко издеваются тюремщики

29.12.2018 14:14

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей страничке в "Фейсбук" сообщила, что российские власти перевели политзаключенного Романа Сущенко в карцер, где он терпит издевки сотрудников тюрьмы. Об этом омбудcмену рассказала жена заключенного,передает replyua.net.



"Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 5 утра и изымают постельные принадлежности. И это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - написала украинский омбудсмен. Денисова направила обращение к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием "немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и прекратить нарушение его прав и свобод".