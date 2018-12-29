"Оккупанты снова доказали, что Крым не их", - в Украине рассказали об истинных целях новой стены Кремля

29.12.2018 13:30

Россия возвела стену на административной границе с оккупированным Крымом. Это пропагандистская акция. Появление российской стены прокомментировал министр по вопросам оккупированных территорий Украины Вадим Черныш, На днях Россия отчиталась об окончании строительства стены на административной границе материковой Украины и оккупированного Крыма. Черныш, комментируя новость, отметил, что возведением скандального объекта занималась весьма сомнительная компания, входящая в концерн "Росатом". Ранее она возвела такую же стену на линии разграничения Северной Осетии, а недавно ее руководитель попался на огромной взятке чиновнику ФСБ. Тот как раз должен был принимать в эксплуатацию крымскую стену, построенную с огромным количеством нарушений. Так, там россияне применили "полуэкспериментальные" разработки, добрая половина из которых не работает, в частности, серьезные проблемы с датчиками движения. "Это символический акт бордеризации, пропагандистский трюк", - заверил министр, уточнив, что РФ в очередной раз продемонстрировала слабость своей позиции по отношению к Крыму. "Руководство России пытается дополнительно подчеркнуть, что временно оккупирован Крым их территория. Попытки РФ присоединить Крым не воспринимаются многими людьми, поэтому она вынуждена прибегать к таким символическим вещам, чтобы это подтвердить", - высказал уверенность глава министерства, уточнив, что РФ также превращает полуостров в "осажденную крепость", создает там "уединенное общество". Черныш заверил, что все преступления Кремля тщательно фиксируются Украиной и в итоге РФ понесет справедливое наказание за них.



Источник : https://www.dialog.ua