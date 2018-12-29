- Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонационального Украину»14:00
- Пушилину дали полтора года, а потом его ждет судьба Захарченко, – эксперт13:45
- "Оккупанты снова доказали, что Крым не их", - в Украине рассказали об истинных целях новой стены Кремля 13:30
- Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов13:15
- В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья13:00
- Митрополит Епифаний назвал дату предоставления Томоса12:00
- После отмены военного положения: Запрет на въезд мужчин из России в Украину действует11:45
- «Завершение войны путем капитуляции»: волонтер прокомментировал перспективы переговорного процесса с РФ11:30
- Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» много машин10:54
- Синоптик предупредила о возвращении сильных морозов сразу после Нового года10:41
"Оккупанты снова доказали, что Крым не их", - в Украине рассказали об истинных целях новой стены Кремля
Россия возвела стену на административной границе с оккупированным Крымом. Это пропагандистская акция. Появление российской стены прокомментировал министр по вопросам оккупированных территорий Украины Вадим Черныш, На днях Россия отчиталась об окончании строительства стены на административной границе материковой Украины и оккупированного Крыма. Черныш, комментируя новость, отметил, что возведением скандального объекта занималась весьма сомнительная компания, входящая в концерн "Росатом". Ранее она возвела такую же стену на линии разграничения Северной Осетии, а недавно ее руководитель попался на огромной взятке чиновнику ФСБ. Тот как раз должен был принимать в эксплуатацию крымскую стену, построенную с огромным количеством нарушений. Так, там россияне применили "полуэкспериментальные" разработки, добрая половина из которых не работает, в частности, серьезные проблемы с датчиками движения. "Это символический акт бордеризации, пропагандистский трюк", - заверил министр, уточнив, что РФ в очередной раз продемонстрировала слабость своей позиции по отношению к Крыму. "Руководство России пытается дополнительно подчеркнуть, что временно оккупирован Крым их территория. Попытки РФ присоединить Крым не воспринимаются многими людьми, поэтому она вынуждена прибегать к таким символическим вещам, чтобы это подтвердить", - высказал уверенность глава министерства, уточнив, что РФ также превращает полуостров в "осажденную крепость", создает там "уединенное общество". Черныш заверил, что все преступления Кремля тщательно фиксируются Украиной и в итоге РФ понесет справедливое наказание за них.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, оккупанты
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Активисты грозят блокадой Керченской переправы
- Стало известно, сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма
- Киев: Аннексия Крыма была запланирована РФ еще на 2013 год
- "Это логика трусливого и наглого гопника", - Тымчук о Путине
- Пограничники с корабля "Донбасс" спасли потерявших бдительность россиян
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонационального Украину»14:00
- Пушилину дали полтора года, а потом его ждет судьба Захарченко, – эксперт13:45
- "Оккупанты снова доказали, что Крым не их", - в Украине рассказали об истинных целях новой стены Кремля 13:30
- Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов13:15
- В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья13:00
- Усик пообещал заговорить по-украински12:45
- В Дании изобрели вакцину от ожирения12:30
- Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать12:15
- Митрополит Епифаний назвал дату предоставления Томоса12:00
- После отмены военного положения: Запрет на въезд мужчин из России в Украину действует11:45
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку