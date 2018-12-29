- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным20:15
- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
- Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины19:00
- Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт 18:45
- В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена18:30
ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций планирует провести дебаты, которые коснуться вопросов оккупации Российской Федерацией крымского полуострова, а также некоторых территорий Донецкой и Луганской областей. Так пишет replyua.net, ссылаясь на lenta.ua.
Дебаты пройдут в конце февраля следующего года. Дата их проведения совпадёт с годовщиной первого случая проявления агрессии российской стороной в отношении нашей страны. Такое время для проведения дебатов представители Организации Объединённых Наций выбрали неспроста. Таким образом они пытаются напомнить о причинах агрессии со стороны Российской Федерации.
Важным моментом является то, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций включила вопрос оккупации Крыма и Донбасса в повестку дня в качестве отдельного пункта, который требует немедленного рассмотрения. Ранее существовали лишь общие пункты, к которым ООН могли привязать указанную проблему. Но все они были необособленными. Теперь же Российская Федерация не сможет поспорить относительно необходимости рассмотрение упомянутого вопроса. Стоит отметить, что российской стороне крайне не понравилось, что Генеральная Ассамблея прибегла к внесению нового пункта в повестку дня. Россия пыталась препятствовать этому, однако ей ничего не удалось. Владимир Ельченко отметил, что пока неизвестно, будет ли после дебатов приниматься какое-то решение относительно вопроса оккупации Крыма и Донбасса. Но, по его словам, такая ситуация вполне возможна.
Теги: Донбасс, ООН, оккупация, дебаты, Крым
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму
- Проект закона о реинтеграции Донбасса готов: Россия названа страной-агрессором и оккупантом
- В Донецке открыли сезон охоты на ООН
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным20:15
- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
- Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины19:00
- Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт 18:45
- В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена18:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются