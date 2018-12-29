Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины

29.12.2018 19:00

В субботу, 29 декабря, Россия запретила ввозить на свою территорию ряд товаров из Украины. Постановление с полным перечнем запрещенных товаров опубликовано на сайте российского правительства.

Отмечается, что постановление внесено в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 22 октября 2018 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Основной объем запрещенных товаров относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Позже список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера.

"Правительство России может принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - отмечают в правительстве России.

В перечень запрещенных товаров вошли, в частности, пшеница, подсолнечное масло, готовая или консервированная рыба, икра осетровых, кондитерские изделия, шоколад, хлеб, консервированные овощи и фрукты, фруктовые и овощные соки, пиво и вина. В список также вошли галька, гравий, щебень, моющие средства, бумага и картон, обои, мебель со встроенным холодильным или морозильным оборудованием, провода и кабели, тракторы и прицепы, а также женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.

Полный перечень запрещенных товаров:

(1001) Пшеница и меслин (1512) Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или

рафинированные, но без изменения химического состава (1603 00) Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных

беспозвоночных (1604) Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из

икринок рыбы (1704) Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао (1806) Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (1905) Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты (2001) Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты (2002) Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты (2004) Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 00 (2005) Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или

уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 00 (2006 00) Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) (2007) Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или

ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (2009) Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие

добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (2203 00) Пиво солодовое (2204) Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного

в товарной позиции 2009 (2208) Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов;

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки (2517 10 100 0)** Галька, гравий, щебень (2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0) Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень прочий, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, валуны, термически обработанные или необработанные; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 (за исключением из мрамора) или 2516, термически обработанные или необработанные (3402) Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства,

моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) (из 4014 90 000 0)*** Грелки и грелки комбинированные (4410) Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные

плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами (4805) Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе (4814) Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (5905 00) Настенные покрытия из текстильных материалов 8402 (за исключением 8402 11 000 1, 8402 12 000 1, 8402 19 100 1, 8402 19 900 1, 8402 20 000 1, 8402 90 000 1) Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды (за исключением котлов паровых и котлов перегретой воды для судового оборудования и их частей) 8406 (за исключением 8406 90) Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин) (8411 81 000 9) Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) 8411 82 (за исключением 8411 82 800 1) Турбины газовые мощностью более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов) (8413 91 000 8) Части насосов жидкостных (8418 50) Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием (8428 90 790 0) Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие 8432 31 8432 39 Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные (8432 90 000 0) Части (8434) Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока (8436 10 000 0) Машины и механизмы для приготовления кормов для животных (8437) Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах (8438 10 100 0) Оборудование для производства хлебобулочных изделий (8438 30 000 0) Оборудование для сахарной промышленности (8474 32 000 0) Машины для смешивания минеральных веществ с битумом (8483 10 950 0) Валы трансмиссионные прочие (8483 40 510 9( Коробки передач прочие (8483 40 590 0( Вариаторы скорости прочие (8501) Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) (8502) Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (8504 21 000 0) Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА (8504 22) Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА (8504 23 000) Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА (8544 11) Провода обмоточные медные (8544 19 000) Провода обмоточные прочие (8544 20 000 0) Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники 8544 49 (за исключением 8544 49 200 0, 8544 49 910 2, 8544 49 930 1, 8544 49 930 2) Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие (за исключением: используемые в телекоммуникации, на напряжение не более 80 В; для производства гражданских воздушных судов; для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов; для производства авиационных двигателей) 8544 60 (за исключением 8544 60 900 1) Проводники электрические на напряжение более 1000 В (за исключением проводников электрических на напряжение более 1000 В для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов) (8701) Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) (8716 20 000 0) Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства (9619 00) Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные

изделия, из любого материала

Источник : https://antikor.com.ua