Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонационального Украину»

29.12.2018 14:00

Украинский политолог Вадим Карасев, который является частым гостем российских политических ток-шоу, но при этом занимает проукраинскую позицию, заявил о том, что сотрудничество Вашингтона и Киева пагубно влияет на Украину.

Как передает replyua.net, во время пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН, Вадим Карасев заявил, что демонтаж либерального порядка в мире происходит из-за США, а Украина пытается подстроиться под этот негативный тренд. «Заметьте, в риторике власти всё меньше внимания уделяется евроценностям и либеральным реформам. Изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО, которые инициировал Порошенко, - простая формальность», - считает Карасёв.

По его словам, Петр Порошенко милитаризует и национализирует украинское общество, преследуя цель построить сильную государственность. Однако, как отмечает политолог, действующая украинская власть, которая ориентируется на Вашингтон, приложила слишком много усилий, чтобы уничтожить многонациональную Украину, и Петр Порошенко продолжает это делать.

Источник : https://from-ua.