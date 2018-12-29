Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит

29.12.2018 18:00

Пограничники теперь смогут стрелять без предупреждения, а морская территория увеличится вдвое.

Принятый в начале декабря Верховной Радой закон о прилегающей зоне Украиныподписал президент Петр Порошенко

Законом определяется, что прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль (сейчас 12 миль), отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

Отмечается, что закон был принят с целью привести украинское морское законодательство в соответствие с законодательством других причерноморских государств и участников Конвенции ООН по морскому праву.

Основные положения закона:

предупреждение контрабанды и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины;

осуществление контроля для предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море;

компетентные органы (пограничники, береговая охрана) смогут привлекать к ответственности нарушителей украинского законодательства в море;

пограничники будут иметь право останавливать суда, осматривать их, задерживать или арестовывать корабли или членов экипажа, кроме военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях;

в случае попытки судная скрыться, пограничники будут иметь право на его преследование по горячим следам для задержания и привлечения к ответственности. Погоня прекращается, как только преследуемое судно вышло из территориальных вод Украины;

пограничники смогут использовать оружие без предупреждения в случае попыток вооруженных провокаций против них, отражения нападения и вторжения в территориальные воды Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Отметим, что в Москве были не в восторге от принятого закона еще в первом чтении. Россия отреагировала на планы Украины расширить морскую территорию. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине "ничего не светит" в расширении морской территории до 24 миль.

Источник : https://www.segodnya.ua