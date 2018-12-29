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Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит
Пограничники теперь смогут стрелять без предупреждения, а морская территория увеличится вдвое.
Принятый в начале декабря Верховной Радой закон о прилегающей зоне Украиныподписал президент Петр Порошенко
Законом определяется, что прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль (сейчас 12 миль), отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.
Отмечается, что закон был принят с целью привести украинское морское законодательство в соответствие с законодательством других причерноморских государств и участников Конвенции ООН по морскому праву.
Основные положения закона:
- предупреждение контрабанды и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины;
- осуществление контроля для предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море;
- компетентные органы (пограничники, береговая охрана) смогут привлекать к ответственности нарушителей украинского законодательства в море;
- пограничники будут иметь право останавливать суда, осматривать их, задерживать или арестовывать корабли или членов экипажа, кроме военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях;
- в случае попытки судная скрыться, пограничники будут иметь право на его преследование по горячим следам для задержания и привлечения к ответственности. Погоня прекращается, как только преследуемое судно вышло из территориальных вод Украины;
- пограничники смогут использовать оружие без предупреждения в случае попыток вооруженных провокаций против них, отражения нападения и вторжения в территориальные воды Украины.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Отметим, что в Москве были не в восторге от принятого закона еще в первом чтении. Россия отреагировала на планы Украины расширить морскую территорию. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине "ничего не светит" в расширении морской территории до 24 миль.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, Порошенко
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