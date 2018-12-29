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После отмены военного положения: Запрет на въезд мужчин из России в Украину действует
Госпогранслужба Украины продолжает осуществлять усиленный контроль по отношению к гражданам, въезжающим из России, также продолжает действовать ограничения на въезд мужчин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ведомства Олег Слободян.
«Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания – граждане РФ – мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях», – отметил Слободян.
Он акцентировал, что пограничному контролю также подвергаются и женщины. «Так как именно они могут работать по заданиям спецслужб РФ», – пояснил представитель Госпогранслужбы.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донбасс, запрет, военное положение, мужчины
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