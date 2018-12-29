Пушилину дали полтора года, а потом его ждет судьба Захарченко, – эксперт

29.12.2018 13:45

Каждого бойца «ДНР» и «ЛНР» контролирует Москва. Никто не вправе и шага сделать без ведома Кремля, ведь даже командиры взводов – российские кадровые военные. При этом Москва продолжает настаивать на том, что оккупированный Донбасс – это часть Украины и, чтобы уладить «внутренний конфликт» украинской власти нужно просто начать вести прямые переговоры с лидерами боевиков, потому что Россия не имеет никакого отношения к войне, а лишь выполняет роль посредника. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил военный эксперт Алексей Арестович.



По его словам, Захарченко Россия убрала, потому что на нем белая рубашка и галстук были, как на корове седло. Именно поэтому мы увидели Пушилина, который в костюме выглядит гораздо лучше, чем Захарченко, но, тем не менее, его ждет та же судьба, что и Захарченко. Примерно полтора года ему отведено, чтобы поиграть роль марионетки. Пушилин является соучастником тяжелых преступлений, поэтому у него нет иных выходов. Его единственная надежда, что поможет либо Сурков, либо поменяется власть в Украине и Киев пристанет на условия Кремля, начнутся прямые переговоры и Донбассу дадут особый статус.



Арестович отмечает, что для того, чтобы придать вес Пушилину и были проведены так называемые выборы, после которых в Кремле завили о том, что демократическим путем на территории ОРДЛО избрана новая власть, с которой нужно общаться не только в Минске, но и в Париже, Берлине. Поэтому Москва продолжает всю ту же стратегию, но главари «республик» и дальше будут меняться.



