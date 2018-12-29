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Синоптик предупредила о возвращении сильных морозов сразу после Нового года

29.12.2018 10:41
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Синоптик предупредила о возвращении сильных морозов сразу после Нового года

В предновогодний уикенд, 29 и 30 декабря, в Украине усилятся морозы. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко предупредила на своей странице в Фейсбуке. 

Согласно ее прогнозу, в ближайшую ночь столбик термометра будет опускаться до 9 градусов мороза. А в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях ожидается похолодание до – 14 градусов. В дневные часы в эти выходные будет от 2 градусов со знаком минус до 2 градусов тепла, однако в северо-восточных областях ожидаются легкие морозы – от 3 до 7 градусов. 

В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине ожидается -3...-10 градусов, в Харьковской, Львовской и Сумской областях: -9...-14 градусов, на юге - около нуля. Небольшой снег наиболее вероятен на севере, западе и в центральных регионах. Диденко предупреждает, что 2 января в Украине, за исключением южных регионов, усилятся ветер и снег, а 3 января в страну снова вернется морозная погода. 



Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
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