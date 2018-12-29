Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» много машин

29.12.2018 10:54

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись согласно зимнего графика работы и функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/60;

КПВВ «Марьинка» — 30/100;

КПВВ «Новотроицкое» — 45/75;

КПВВ «Гнутово» — 40/50.

В общем КПВВ пересекло 37,4 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 8585 человек и 1105 транспортных средств;

«Марьинка» — 8755 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7520 человек и 1435 транспортных средств;

«Гнутово» — 3985 человек и 915 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8580 человек.

Источник : https://donpress