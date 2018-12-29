Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов

29.12.2018 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов

Спасатели предупредили, что в Украине наблюдается опасность повышения уровня воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

“По данным Укргидрометцентра, 28-31 декабря будет продолжаться повышение уровней воды на реках бассейна Западного Буга, притоках Припяти на 0,1 — 0,5 м над уровнями на 8 часов 27 декабря, без негативных последствий”, — сказано  в сообщении. 

В ведомстве отметили, что на притоках Припяти будет происходить дальнейшее ослабление ледовых явлений.

Источник : https://antikor.com.ua  



Теги: Донбасс, наводнение, берег
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх