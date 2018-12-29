Украинцев предупредили, что реки могут выйти из берегов

29.12.2018 13:15

Спасатели предупредили, что в Украине наблюдается опасность повышения уровня воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

“По данным Укргидрометцентра, 28-31 декабря будет продолжаться повышение уровней воды на реках бассейна Западного Буга, притоках Припяти на 0,1 — 0,5 м над уровнями на 8 часов 27 декабря, без негативных последствий”, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на притоках Припяти будет происходить дальнейшее ослабление ледовых явлений.

Источник : https://antikor.com.ua