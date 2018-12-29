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Украинцы определились с главными символами страны
Среди главных символов флаг, вышиванка и язык
Три четверти (77,1%) граждан считают, что символом Украины для них лично является государственная символика (флаг, герб, гимн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Института социальной и политической психологии НАПНУ.
Для 62,3% респондентов символом Украины, прежде всего, явлаются национальные наряды, рушники. Украинский язык является главным символом для 52,1% респондентов. 50,6% опрошенных считают, что лучшее Украину символизируют национальные блюда и напитки, примерно столько же (50,3%) - украинская народная песня.
В региональном разрезе обращает внимание подавляющая привязанность жителей Южного региона ориентироваться на государственную символику (89,6% респондентов называют ее символом Украины). Жители Западного региона сравнительно чаще других указывали в качестве главных символов государства национальный наряд (71,3%), украинский язык (76,9%) и украинскую народную песню (68,7%).
Опрос провел Институт социальной и политической психологии НАПНУ совместно с Ассоциацией политических психологов Украины с 21 до 30 ноября 2018 года среди 1204 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 3,2%.
Источник : https://www.rbc
Теги: Донбасс, символика, страна
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