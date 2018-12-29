Украинских водителей обирают по недействительному закону: «Дополнительные расходы»

29.12.2018 08:46

Украинские таможенники в своей работе руководствуются документом орастаможивании автомобилей, который уже не действителен.

Получился законодательный коллапс.

Закон, предусматривающий льготную растаможку автомобилей с пробегом,в нашей стране уже не действует.

Закон действовать перестал, но вот отметка в техническом паспорте, в которой указано, что перерегистрировать автомобиль в течение года нельзя, осталась. Между тем, новые законы снимают годовое ограничение на продажу.

Юристы считают, что таможенники нарушают не только закон, но и Конституцию Украины. По закону нельзя применять правило о доплате. Получается, для того, чтобы избежать незаконных поборов за растаможку автомобилей с пробегом, нужно обращаться к помощи юристов.

А их услуги, как известно, стоят дорого. В итогевладельцам «евроблях» приходится принимать трудное решение – или идти на дополнительные расходы, или просто отказаться от своей машины.

На данный момент украинцы платят налог с «элитных» авто, стоимостью более 1 млн 396 тыс грн. Размер налога — 25 000 гривен.

Парламентарии хотят, чтобы налог платили все. Буквально все, у кого есть транспорт: будь то автобус, автомобиль или мотоцикл. И не важно, сколько стоит транспортное средство. Главное одно, его возраст — облагаться будет машина старше пяти лет от года ее производства. Платежки фискальщики направлять по месту регистрации владельца авто.

Источник : https://politeka.net