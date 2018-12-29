В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей

29.12.2018 20:43

Соотношение не в пользу Украины.

Ситуация в Азовском море складывается явно не в пользу Украины: свои силы в Азове наращивает не только Россия, но и подконтрольные ей боевики «Л/ДНР»

Об этом в интервью DW рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. По его словам, сейчас соотношение сил в Азовском море складывается явно не в пользу Украины.

«Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее число кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море», рассказал Воронченко.

По его словам, в данный момент в Азовском море базируется более ста российских кораблей.

«Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, с российской стороны примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение», — отметил адмирал.

Однако, помимо России свои силы в Азове начали наращивать и боевики подконтрольных ей «республик». В частности, в районе захваченного Новоазовска боевики создали «полк морской пехоты». При этом воспринимать их усилия серьезно довольно трудно, ведь они используют обычные рыболовные лодки.

«»ДНР» создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-то «9-й полк морской пехоты», — рассказал Воронченко.

«За 10 месяцев пребывания там этой «бригады» так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было», — добавил командующий ВМС Украины.

Источник : https://from-ua



