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В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья
29.12.2018 13:00
Тела супругов и их двух детей обнаружили спасатели.
В Кропивницком в квартире пятиэтажного дома нашли тела четверых человек. Супруги и их дети отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
Погибших спасатели обнаружили вечером 28 декабря в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Соборной. Соседи погибших сообщили спасателям, что пара и их дети длительное время не выходили из дома. Прибывшие на место работники ГСЧС нашли мертвыми супругов, а также их шестилетнюю дочь и 11-летнего сына.
"Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от газовой колонки", - рассказали в ГСЧС и отметили, что обстоятельства смерти граждан устанавливаются.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, семья, отравление, угарный газ
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