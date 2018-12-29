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В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья

29.12.2018 13:00
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В Кропивницком из-за отравления угарным газом погибла семья

Тела супругов и их двух детей обнаружили спасатели.

В Кропивницком в квартире пятиэтажного дома нашли тела четверых человек. Супруги и их дети отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Погибших спасатели обнаружили вечером 28 декабря в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Соборной. Соседи погибших сообщили спасателям, что пара и их дети длительное время не выходили из дома. Прибывшие на место работники ГСЧС нашли мертвыми супругов, а также их шестилетнюю дочь и 11-летнего сына.

"Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от газовой колонки", - рассказали в ГСЧС и отметили, что обстоятельства смерти граждан устанавливаются.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, семья, отравление, угарный газ
 
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