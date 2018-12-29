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В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства

29.12.2018 19:32
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На Минском массиве в Киеве введены карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Оболонской РГА.

Отмечается, что эпидемиологи пошли на такие меры из-за выявления бешенства у котенка, найденного на ул. Полярной, 20Д. Зоной повышенной опасности определен микрорайон между улицами Богатырской, Полярной, Калнышевского и Семьи Шелкоплясов.

Карантин будет действовать 2 месяца. Владельцам домашних животных, проживающих на этой территории, рекомендуется провести профилактическую прививку против бешенства.

Источник : https://antikor.com. 



Теги: Донбасс, Киев, карантин, бешенство
 
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