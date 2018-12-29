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В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена

29.12.2018 18:30
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В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена

Главарь ОРЛО Леонид Пасечник назначил так называемых «руководителей» «МГБ, МВД и МЧС республики». Об этом сказано в «указе главы ЛНР» № УГ — 919/18 от 28 декабря 2018 года.

Отмечается, что в тексте «документа» сообщается, что «министром госбезопасности» назначен Антонов Анатолий Андреевич, «министром внутренних дел» — Корнет Игорь Александрович, а «министром чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий» — Кацавалов Евгений Анатольевич.

Данный «указ» вступил в силу 28 декабря.

 Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОРЛО, Пасечник
 
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