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В Украине продлили ликвидацию двух банков
Процедура затянется еще на год, решили в Фонде гарантирования вкладов.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил еще на год период ликвидации двух банков – ПАО "Актабанк" и ПАО "КБ "Инвестбанк". Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 27 декабря 2018 № 3475 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Актабанк" сроком на один год с 16 января 2019 до 15 января 2020 включительно", – указывается в сообщении.
Период ликвидации Инвестбанка продлен с 13 января 2019 года до 12 января 2020 года, что предусмотрено тем же решением исполнительной дирекции ФГВФЛ – № 3475 от 27 декабря.
Напомним, ранее стало известно, какие банки проверят в 2019 году – Национальнй банк Украины впервые обнародовал план проведения инспекций. В перечень финучреждений, в которых пройдут в следующем году плановые инспекционные проверки, вошел 51 банк.
Как сообщалось, по итогам 11 месяцев 2018 года украинские банки вышли на рекордную прибыль. Банковский сектор получил 20 млрд гривен прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 года.
Источник: https://www.segodnya.
Теги: Украина, Донбасс, банки, ликвидация
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