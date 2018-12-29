В Украине продлили ликвидацию двух банков

29.12.2018 14:31

Процедура затянется еще на год, решили в Фонде гарантирования вкладов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил еще на год период ликвидации двух банков – ПАО "Актабанк" и ПАО "КБ "Инвестбанк". Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 27 декабря 2018 № 3475 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Актабанк" сроком на один год с 16 января 2019 до 15 января 2020 включительно", – указывается в сообщении.

Период ликвидации Инвестбанка продлен с 13 января 2019 года до 12 января 2020 года, что предусмотрено тем же решением исполнительной дирекции ФГВФЛ – № 3475 от 27 декабря.

Напомним, ранее стало известно, какие банки проверят в 2019 году – Национальнй банк Украины впервые обнародовал план проведения инспекций. В перечень финучреждений, в которых пройдут в следующем году плановые инспекционные проверки, вошел 51 банк.

Как сообщалось, по итогам 11 месяцев 2018 года украинские банки вышли на рекордную прибыль. Банковский сектор получил 20 млрд гривен прибыли, что в 11 раз больше аналогичного показателя 11 месяцев 2017 года.

Источник: https://www.segodnya.