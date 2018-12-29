Во Львовской области готовы бесперебойно растаможивать автомобили на еврономерах

29.12.2018 16:45

Отдел таможенного оформления "Скнилов" поста "Западный" будет работать круглосуточно.

В связи с увеличением числа желающих провести таможенное оформление автомобилей, руководство Львовской таможни ГФС изменило режим работы отдела таможенного оформления "Скнилов" таможенного поста "Западный".

"Следовательно, с 29.12.2018 года до 23.02.2019 года это подразделение будет работать круглосуточно", – сообщают в ЛОГА.

Добавим, что в Украине предписали сроки по льготному растаможиванию автомобилей. Льготный коэффициент 0,5 установлен для автомобилей (кроме электромобилей), которые будут оформлены в течение 90 дней после вступления в силу закона. Этот коэффициент применяется при ввозе одного легкового транспортного средства одним физическим лицом для собственного использования.

Льготный период заканчивается 22 февраля 2019.

Источник : https://www.segodnya.ua



