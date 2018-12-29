За взрывы на складах боеприпасов в Украине будут наказаны более ста служебных лиц

29.12.2018 07:33

Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "ZIK" сообщил, что более ста человек разных рангов понесут ответственность за взрывувы на артиллерийских складах с боеприпасами в Калиновке, Балаклее и Сватово, передает replyua.net.



Он также добавил, что были проведены все необходимые расследование. После чего был выдан приказ относительно наказания людей, ответственных за взрывы, и по проведению специальных мероприятий. Но Полторак также подчеркнул, что таких мер недостаточно.



Как ранее уже сообщалось, 26 сентября вечером случился пожар на складах боевых припасов, расположенных в Винницкой области в районе города Калиновка. Руководитель Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко в интервью ТСН высказал мнение, что в местах, где хранились боеприпасы, в Винницкой области, взрыву послужила диверсия. Кроме того, согласно словам главы Генпрокуратуры, взрывы на военных складах в Балаклее и Сватово – это чистейшая диверсия со стороны России.