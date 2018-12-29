Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт

29.12.2018 18:45

Власти России четко просчитали и продумали свой ход с введением расширенных санкций, чтобы запутать жителей Украины и выдать "прокремлевские силы"​ за "пророссийские". Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, прокомментировал причины введения расширенных санкций РФ против политиков Украины .Сегодня мы видим, что Россия поделила пророссийские силы, которые существуют в Украине, условно на два блока – прокремлевские силы и пророссийские под санкциями", – отметил он. Эксперт считает, что таким образом в Кремле рассчитывают дезориентировать избирателей Украины накануне выборов, подменив понятие "прокремлевские" понятием "пророссийские", которые якобы негативно относятся к Кремлю и позитивно к России в целом. "Я считаю, что Россия пытается раскладывать яйца в разные корзины, в том числе используя силу не прокремлевскую, но просто пророссийскую", – резюмировал Петренко. Напомним, Мураев и Вилкул жестко "спалились", раскрыв фейк санкций России против "пророссийских сил в Украине". Ранее Мусиенко жестко высмеял санкционный список Кремля за нелепые ошибки.

Источник : https://www.dialog.ua

