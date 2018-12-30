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10 Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия

30.12.2018 16:40
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10 Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия

В 2019 году Украина испытает новый переносной зенитно-ракетный комплекс «Колибри, которые разработал Украинский оборонпром для армии. Об этом говорится в сообщении на странице Правительственного портала в Facebook.

«В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия. В частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту «Нептун».

«Это оружие будет высокоточным, современным и отвечающим стандартам НАТО», — отметили в сообщении.

 Источник : https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, оружие
 
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