Будет намного жестче: военное положение в Украине могут продлить

30.12.2018 16:55

Следующий акт военной агрессии со стороны Российской Федерации будет намного жестче.

Подобное мнение озвучил участник АТО-ООС, боец 10-й ОГШБ Глеб Бабич, передает Обозреватель.

Украинский военнослужащий уверен, что сегодня у президента нет никаких причин для продолжения военного положения в отдельных регионах страны.

Однако, по словам Бабича, его могут ввести заново в том случае, если страна-агрессор вновь проявит военную агрессию по отношению к Украине.

«Это был первый случай, когда они открыто применили оружие против наших военнослужащих. Если подобное произойдет в следующий раз, поверьте, тогда будет более тяжелый случай, и нам придется вводить это положение», – заявил участник АТО-ООС.

Кроме этого, военнослужащих 10-й ОГШБ отметил, что режим военного положения помог Украине отработать взаимодействие и общую подготовку оперативного резерва номер один, благодаря чему данная подготовка показала довольно высокие результаты.

«Она показала, что мы готовы. И все те, кто говорит: я в любой день, когда будет нужно, возьму собранный рюкзак и приду в военкомат – так и сделают. Более того, в некоторых районах людей пришло в несколько раз больше, чем было нужно. Страна отрепетировала ситуацию», – подытожил он.

Источник : https://from-ua