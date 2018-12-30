Что изменится уже с 1 января: пенсионерам сообщили о новых выплатах

30.12.2018 12:05

Пенсионерам на заметку

С 1 января 2019 для почти 2 миллионов украинцев, достигшим 65-летнего возраста, проведут перерасчет пенсий.

Об этом сказала во время пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

«У нас следующим перерасчетом с 1 января 2019 будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины — 30 лет … Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня имеют невысокую пенсию», — объяснила Охрименко.

По ее словам, законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы.

«Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4173 с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1497, то в этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн», — сообщила Охрименко.

Она добавила, что «у нас около 2 млн человек, имеющих право на такой перерасчет».

Источник : https://from-ua.com