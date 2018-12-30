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Что изменится уже с 1 января: пенсионерам сообщили о новых выплатах
Пенсионерам на заметку
С 1 января 2019 для почти 2 миллионов украинцев, достигшим 65-летнего возраста, проведут перерасчет пенсий.
Об этом сказала во время пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.
«У нас следующим перерасчетом с 1 января 2019 будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины — 30 лет … Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня имеют невысокую пенсию», — объяснила Охрименко.
По ее словам, законодательством предусмотрено, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы.
«Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4173 с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1497, то в этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн», — сообщила Охрименко.
Она добавила, что «у нас около 2 млн человек, имеющих право на такой перерасчет».
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, выплата
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