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Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне
Эта угроза гораздо ближе, чем вам кажется!
Возможно, вам об этом никто не рассказывал, однако при посещении салонов красоты знайте: вы, как и все другие посетители, имеете полное право проверить медицинские книжки мастеров и стерильность инструментов, пишет lifter.
В праздничный сезон походы к мастеру маникюра – это почти что традиция. Настоящие модницы, которые не успели записаться, идут на экспресс-маникюр, и тем самым действительно рискуют.
Гепатит С – страшный диагноз. Год беготни по врачам и двадцать тысяч долларов на лечение.
Именно такую цену пришлось заплатить Ксении за маникюр, сделанный не простерилизованными инструментами.
«Худший вариант - это смерть. Безусловно мне было страшно, потому что ты не гарантии выздоровления», - рассказывает девушка.
Болезнь дала осложнение на щитовидную железу, начались проблемы с кожей. А лекарства от гепатита вызвали депрессию.
Все это она смело пережила ради вожделенного заключения врачей - здорова.
«Я стала более внимательной к себе, к своему организму, к своему самочувствию. Я так же хожу на маникюр, но теперь со своими инструментами» - отмечает она.
Теги: Донбасс, гепатит, маникюр, салон красоты
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