Главарь боевиков публично признал зависимость от Кремля: детали

30.12.2018 10:35

Главарь одного из батальонов пророссийских боевиков и так называемый бывший представитель оккупационной администрации Александр Ходаковский сделал неожиданное признание

Он заявил, что псевдорганизацю «Союз добровольцев Донбасса» контролирует помощник президента России Владислав Сурков.

Информацию о российском контроле бывший так называемый «секретарь совбеза ДНР» озвучил во время своей конференции, которая появилась в сети.

«Понятное дело, что «Союз добровольцев Донбасса» находится под протекторатом господина Суркова. Понятно, что эта организация одобрена, санкционирована»,

– сказал он.

Кроме того, главарь боевиков отметил, что зависит от российских властей.

«Конечно, я объект, конечно, я зависимый человек… Вы думаете, Стрелков не был зависимым человеком? (Бывший лидер боевиков на Донбассе и кадровый ГРУшник РФ Игорь Стрелков (Гиркин) – ред.). Он тоже часть системы», – заявил Ходаковский.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник : https://politeka.net